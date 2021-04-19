_polin04ka

visheiskaia.polina

Доброго времени суток. Меня зовут Полина - я Графический Дизайнер .

Мои направления: логотипы, логобуки, фирменный стиль компании, цветокоррекция и ретушь фото.

Вы также можете посмотреть моё ПОРТФОЛИО: https://www.behance.net/visheyskay085f

УСЛОВИЯ РАБОТЫ: Предоплата (50%) перед началом моей работы. Далее переходим в телеграмм или в любой другой для Вас удобный мессенджер, всё скидываю в скриншотах, если есть правки – исправляем, после согласования – оплачиваете остальные 50% и сразу скидываю желаемые исходники на почту или диск.

Телеграмм: @polin04kaa

Я расчитываю на постоянное сотрудничество, поэтому выполняю всё качественно и оперативно, надеюсь выберите меня)

На Weblancer относительно недавно, поэтому выполняю заказы на положительные отзывы, ранее работала на Workzilla и Fl.