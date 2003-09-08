Екатерина _reds_secrets__reds_secrets_
20 летУкраина/Запорожье
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Создаю постеры, ретуширую фотографии в PhotoShop. Монтирую рекламные видео ролики, а так же развлекательный контент. Видео с вашими любимыми персонажами, поздравления с днем рождения. Преимущественно использую Sony Vegas. Разрабатываю дизайны для стикеров, чашек, футболок. Помогу с оформление приглашений и прочего.
Портфолио
- Обработка фотографии19 просмотров
- Дизайн авторской кружки9 просмотров
- Дизайн стикеров9 просмотров
- Обработка фотографии19 просмотров
- Создание постеров9 просмотров
- Создание постеров7 просмотров
- Создание постеров7 просмотров
- Ретушь фотографии8 просмотров