Создаю постеры, ретуширую фотографии в PhotoShop. Монтирую рекламные видео ролики, а так же развлекательный контент. Видео с вашими любимыми персонажами, поздравления с днем рождения. Преимущественно использую Sony Vegas. Разрабатываю дизайны для стикеров, чашек, футболок. Помогу с оформление приглашений и прочего.