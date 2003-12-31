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Елена _spfl_wb__

 
20 летРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Перепечатывание текста с фото/скана.

Начинающий фрилансер. Начинаю заниматься с перепечатывания текстов с фото/сканов.

Образование:

2010-сейчас: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №1222 имени Маршала Советского Союза И.Х. Баграмяна"

Профессиональные навыки:

- работа в программе Microsoft Word.

- работа в программе Microsoft PowerPoint.

Личные качества:

- усидчивость.

- стрессоустойчивость.

- внимательность к деталям, готовность всегда внести коррективы.

- владение знаниями русского языка на отлично.

Портфолио