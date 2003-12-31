Перепечатывание текста с фото/скана.
Начинающий фрилансер. Начинаю заниматься с перепечатывания текстов с фото/сканов.
Образование:
2010-сейчас: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №1222 имени Маршала Советского Союза И.Х. Баграмяна"
Профессиональные навыки:
- работа в программе Microsoft Word.
- работа в программе Microsoft PowerPoint.
Личные качества:
- усидчивость.
- стрессоустойчивость.
- внимательность к деталям, готовность всегда внести коррективы.
- владение знаниями русского языка на отлично.
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Портфолио
- Объединение двух таблиц в одну.100 просмотров