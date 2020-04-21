Очень понравилась работа, все в сроки, действительно качественно и за адекватную цену "Сервис" также оставил только положительные эмоции - исполнитель общается крайне вежливо, учитывает желание клиента в первую очередь, но если клиент с выбором ошибается, может доходчиво объяснить, как будет лучше и почему Рекомендую!