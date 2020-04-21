Профессиональная обработка фотографий
Используемое ПО: Adobe Photoshop CS6/CC, Lightroom
Сроки: от 1 до 5 дней (в зависимости от загруженности)
Цена: в зависимости от сложности обработки при ставке 100 руб/час работы
Принимаю фотографии только в форматах RAW
Все пожелания желательно писать в самом отклике, до начала работы
Промежуточных результатов НЕ показываю
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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
5 лет назад
Очень понравилась работа, все в сроки, действительно качественно и за адекватную цену "Сервис" также оставил только положительные эмоции - исполнитель общается крайне вежливо, учитывает желание клиента в первую очередь, но если клиент с выбором ошибается, может доходчиво объяснить, как будет лучше и почему Рекомендую!
Ответный отзыв
Все в срок, ответов по 3 дня ждать не пришлось. Очень приятно было работать!