_stepanova_aa

Анна _stepanova_aa

 
24 года
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Профессиональная обработка фотографий

Используемое ПО: Adobe Photoshop CS6/CC, Lightroom

Сроки: от 1 до 5 дней (в зависимости от загруженности)

Цена: в зависимости от сложности обработки при ставке 100 руб/час работы

Принимаю фотографии только в форматах RAW

Все пожелания желательно писать в самом отклике, до начала работы

Промежуточных результатов НЕ показываю

...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Портфолио

Отзывы заказчиков

helena_arthouse
Елена 
34 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$20
10 баллов
5 лет назад
Fashion обработка фото девушки
Очень понравилась работа, все в сроки, действительно качественно и за адекватную цену "Сервис" также оставил только положительные эмоции - исполнитель общается крайне вежливо, учитывает желание клиента в первую очередь, но если клиент с выбором ошибается, может доходчиво объяснить, как будет лучше и почему Рекомендую!
Все в срок, ответов по 3 дня ждать не пришлось. Очень приятно было работать!
Ответный отзыв