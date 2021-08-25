Веб-дизайнер; сайтолог

Портфолио скину в личку, некоторые свои работы прикрепила сразу здесь

Чем могу быть полезна:

 Составлю анализ ваших прямых и косвенных конкурентов

 Создам уникальный дизайн сайта в Figma

 Верстаю сайты в Tilda zero-блок, а это значит, что у вас будет сайт с уникальным дизайном

 Адаптирую сайт под любые устройства ( планшеты, смартфоны и тд)

 Совершенствую дизайны уже готовых сайтов

 Подключаю домен

Настраиваю техническую часть сайта

 Подключаю SEO-рекламу

 Вывожу сайты в топ

И ТД