Веб-дизайнер; сайтолог
Портфолио скину в личку, некоторые свои работы прикрепила сразу здесь
Чем могу быть полезна:
Составлю анализ ваших прямых и косвенных конкурентов
Создам уникальный дизайн сайта в Figma
Верстаю сайты в Tilda zero-блок, а это значит, что у вас будет сайт с уникальным дизайном
Адаптирую сайт под любые устройства ( планшеты, смартфоны и тд)
Совершенствую дизайны уже готовых сайтов
Подключаю домен
Настраиваю техническую часть сайта
Подключаю SEO-рекламу
Вывожу сайты в топ
И ТД
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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$500
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$500
10 баллов
2 года назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!