Привіт! Я Владислав, Frontend developer-початківець, що спеціалізується на верстці та розробці веб-сайтів. Мій пріоритет - створювати красиві, сучасні та чуйні інтерфейси для веб-додатків і веб-сайтів.
Що я пропоную:
Верстка та оформлення: Уміння перетворювати дизайн-макети на живі веб-сторінки з використанням HTML, CSS і SASS. Я приділяю особливу увагу деталям і оптимізації для максимальної швидкості завантаження і сумісності з різними браузерами.
Чуйний дизайн:
Створення адаптивних і мобільно-дружніх веб-сайтів, щоб ваш контент був доступний на будь-яких пристроях.
Чому обрати мене:
Я молодий і амбітний розробник, який прагне постійно покращувати свої навички та залишатися в курсі останніх технологічних трендів у сфері веб-розробки. Я відданий виконанню завдань і пишаюся якістю своєї роботи.
Переваги співпраці:
Гарантія якості та відповідальність
Готовий виправити помилки після видачі проекту
Робота без передоплат
Контакти:
email: [email protected]
Я готовий взятися за ваші проекти і допомогти втілити ваші ідеї в реальність. Давайте співпрацювати і створювати приголомшливі веб-сайти разом!
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