Junior frontend developer

Привіт! Я Владислав, Frontend developer-початківець, що спеціалізується на верстці та розробці веб-сайтів. Мій пріоритет - створювати красиві, сучасні та чуйні інтерфейси для веб-додатків і веб-сайтів.

Що я пропоную:

Верстка та оформлення: Уміння перетворювати дизайн-макети на живі веб-сторінки з використанням HTML, CSS і SASS. Я приділяю особливу увагу деталям і оптимізації для максимальної швидкості завантаження і сумісності з різними браузерами.

Чуйний дизайн:

Створення адаптивних і мобільно-дружніх веб-сайтів, щоб ваш контент був доступний на будь-яких пристроях.

Чому обрати мене:

Я молодий і амбітний розробник, який прагне постійно покращувати свої навички та залишатися в курсі останніх технологічних трендів у сфері веб-розробки. Я відданий виконанню завдань і пишаюся якістю своєї роботи.

Переваги співпраці:

Гарантія якості та відповідальність

Готовий виправити помилки після видачі проекту

Робота без передоплат

Контакти:

telegram

email: [email protected]

Я готовий взятися за ваші проекти і допомогти втілити ваші ідеї в реальність. Давайте співпрацювати і створювати приголомшливі веб-сайти разом!