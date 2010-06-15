_zmitroc_

Дмитрий _zmitroc_

 
34 годаБеларусь/Гомель
15 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Html - верстка, шаблоны joomla 1.5.x

Сайт-портфолио: http://www.zmitroc.com

HTMLJoomlaВерстка шаблона
Отзывы заказчиков
Crist
Роман 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 отзывов
$20
10 баллов
13 лет назад
Верстка сайта (приватно для _zmitroc_)
Еще раз убедился в качестве и скорости работы Дмитрия, отличный исполнитель. Буду обращаться и впредь. Спасибо!
Второй проект с этим заказчикам, и снова все на высоте. Оплата сразу после завершения работы. И самое главное - пошел мне на встречу в вопросах оплаты. Буду и дальше с удовольствием сотрудничать.
Ответный отзыв
Crist
Роман 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 отзывов
$70
10 баллов
13 лет назад
Нужна верстка магазина
Отличный исполнитель. Сделал превосходного качества верстку строго в обозначенные сроки. К верстке даже придраться не смог :) Спасибо!
Работать с данным заказчиком приятно, четкая постановка задачи и своевременная оплата.
Ответный отзыв
Rayc
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$5
10 баллов
13 лет назад
Jquery меню - сделать выпадение наверх
Поражен скоростью работы Дмитрия. Ощутимо, что Дмитрий отлично разбирается в скриптах.
hander65
Сергей 
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$9
10 баллов
14 лет назад
Поправить стили и прикрутить галерею
Работа Дмитрия на высоте, четкость, скорость, профессионализм. Как и ожидал работа выполненна на высоте. При создании сайта учтены все пожелания, плюс он добавил свои наработки, которые мне очень понравились, в результате получили именно то что хотели . Очень доволен выбранным исполнителем. Рекомендую! Обязательно будем сотрудничать в дальнейшем.
Pravoruch
Василий 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$5
10 баллов
14 лет назад
Верстка под Internet Explorer 6
Заказал у Дмитрия "приручение" Интернет Эксплорера 6. Дмитрий не только быстро исполнил задание, но еще и поделился парой советов на будущее. Сотрудничеством доволен.
HTML-верстка
9 отзывов
от $15
от 1 дня
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $50
от 3 дней
нет рейтинга