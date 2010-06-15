Html - верстка, шаблоны joomla 1.5.x
Сайт-портфолио: http://www.zmitroc.com
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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
13 лет назад
Еще раз убедился в качестве и скорости работы Дмитрия, отличный исполнитель. Буду обращаться и впредь. Спасибо!
Ответный отзыв
Второй проект с этим заказчикам, и снова все на высоте. Оплата сразу после завершения работы. И самое главное - пошел мне на встречу в вопросах оплаты. Буду и дальше с удовольствием сотрудничать.
$70
10 баллов
13 лет назад
Отличный исполнитель. Сделал превосходного качества верстку строго в обозначенные сроки. К верстке даже придраться не смог :) Спасибо!
Ответный отзыв
Работать с данным заказчиком приятно, четкая постановка задачи и своевременная оплата.
$5
10 баллов
13 лет назад
Поражен скоростью работы Дмитрия. Ощутимо, что Дмитрий отлично разбирается в скриптах.
$9
10 баллов
14 лет назад
Работа Дмитрия на высоте, четкость, скорость, профессионализм. Как и ожидал работа выполненна на высоте. При создании сайта учтены все пожелания, плюс он добавил свои наработки, которые мне очень понравились, в результате получили именно то что хотели . Очень доволен выбранным исполнителем. Рекомендую! Обязательно будем сотрудничать в дальнейшем.
$5
10 баллов
14 лет назад
Заказал у Дмитрия "приручение" Интернет Эксплорера 6. Дмитрий не только быстро исполнил задание, но еще и поделился парой советов на будущее. Сотрудничеством доволен.
HTML-верстка
9 отзывов
от $15
от 1 дня
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $50
от 3 дней
нет рейтинга