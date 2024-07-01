Программист
Отлично знаю Opencart, уровень - ниндзя.
Хорошо знаю Wordpress, Simpla, Joomla.
Других CMS, в т.ч. и самописных - не пугаюсь.
Умею писать всякие парсеры и обработчики данных. Могу качественно обрабатывать ваши BigData smiley.png
Успешно и с гарантией лечу сайты на всех популярных и не очень CMS от вирусов, троянов, вредоносных скриптов и прочей дряни по фотографии.
Знаю слова PHP5, HTML5, CSS3, JS, JQuery, и еще пару каких-то.
Лечу сайты от медлительности и кривых запросов в БД.
Помощь в разработке удобного пользовательского интерфейса с последующей шлифовкой на основе анализа поведения пользователей.
Проектирование архитектуры приложений, помощь в написании ТЗ для программистов.