Программист

Отлично знаю Opencart, уровень - ниндзя.

Хорошо знаю Wordpress, Simpla, Joomla.

Других CMS, в т.ч. и самописных - не пугаюсь.

Умею писать всякие парсеры и обработчики данных. Могу качественно обрабатывать ваши BigData smiley.png

Успешно и с гарантией лечу сайты на всех популярных и не очень CMS от вирусов, троянов, вредоносных скриптов и прочей дряни по фотографии.

Знаю слова PHP5, HTML5, CSS3, JS, JQuery, и еще пару каких-то.

Лечу сайты от медлительности и кривых запросов в БД.

Помощь в разработке удобного пользовательского интерфейса с последующей шлифовкой на основе анализа поведения пользователей.

Проектирование архитектуры приложений, помощь в написании ТЗ для программистов.