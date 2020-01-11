Настройка Яндекс Директа и Google Adwords профессионально!

Опыт в настройке Яндекс Директа и Google Adwords – 4 года. Успешно приносят продажи более 120 рекламных кампаний настроенных мной.

- Ручная настройка рекламных кампаний Яндекс Директе и Google Adwords;

- Аудит, аналитика и оптимизация бюджета рекламы;

- Использую автоматический скрипт корректировки ставок;

- Даю рекомендации которые 100% увеличат конверсию;

Моя цель: увеличение ваших продаж, максимально снижая рекламный бюджет.

Мои гарантии: при отсутствии продаж, возвращаю деньги.

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