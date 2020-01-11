Настройка Яндекс Директа и Google Adwords профессионально!
Опыт в настройке Яндекс Директа и Google Adwords – 4 года. Успешно приносят продажи более 120 рекламных кампаний настроенных мной.
- Ручная настройка рекламных кампаний Яндекс Директе и Google Adwords;
- Аудит, аналитика и оптимизация бюджета рекламы;
- Использую автоматический скрипт корректировки ставок;
- Даю рекомендации которые 100% увеличат конверсию;
Моя цель: увеличение ваших продаж, максимально снижая рекламный бюджет.
Мои гарантии: при отсутствии продаж, возвращаю деньги.
Отзывы в группе Вконтакте: vk.cc/4chhgT
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Портфолио
- Результат настройки Яндекс Директ. Скрин №3156 просмотров
- Результат настройки Яндекс Директ. Скрин №2207 просмотров
- Результат настройки Яндекс Директ. Скрин №1210 просмотров
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