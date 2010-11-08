Сделаю качественно и в сроки
Обратившись ко мне, Вы получите:
- уважительное отношение;
- качественную работу, выполненную в сроки;
- внимательность и вежливость;
Специализация: Flash-программирование, Банеры, Photoshop и все, что с этим связанно
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Портфолио
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- Баннер150 просмотров
Отзывы заказчиков
$18
10 баллов
13 лет назад
Проект выполнен в срок и на высоком уровне Автор подошел к заданию с необычной стороны + предложил дополнительные решения для повышения динамичности интерфейса - в итоге получилась отличная запоминающаяся работа. Все мои требования были учтены и выполнены. Хороший специалист - откликнулся вовремя и всё сделал быстро рекомнедную для серьезных проектов. Спасибо
Ответный отзыв
Был рад с вами поработать.
Анимация
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от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Баннеры
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нет рейтинга
Обработка фотографий
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