Проект выполнен в срок и на высоком уровне Автор подошел к заданию с необычной стороны + предложил дополнительные решения для повышения динамичности интерфейса - в итоге получилась отличная запоминающаяся работа. Все мои требования были учтены и выполнены. Хороший специалист - откликнулся вовремя и всё сделал быстро рекомнедную для серьезных проектов. Спасибо