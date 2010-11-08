a_b_c

Олег Голубев a_b_c

 
32 годаРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Сделаю качественно и в сроки

Обратившись ко мне, Вы получите:

- уважительное отношение;

- качественную работу, выполненную в сроки;

- внимательность и вежливость;

Специализация: Flash-программирование, Банеры, Photoshop и все, что с этим связанно

http://www.free-lance.ru/users/a_b_c

FlashPhotoshop
Портфолио
Отзывы заказчиков
Qserja
Дарья 
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
$18
10 баллов
13 лет назад
Сделать flash-анимацию для страницы 404
Проект выполнен в срок и на высоком уровне Автор подошел к заданию с необычной стороны + предложил дополнительные решения для повышения динамичности интерфейса - в итоге получилась отличная запоминающаяся работа. Все мои требования были учтены и выполнены. Хороший специалист - откликнулся вовремя и всё сделал быстро рекомнедную для серьезных проектов. Спасибо
Был рад с вами поработать.
Ответный отзыв
Анимация
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Баннеры
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга