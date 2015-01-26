a_brisa

Анастасия a_brisa

 
38 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад

Пишу-перевожу-редактирую-корректирую. Умею создавать красивые "вкусные" тексты. Владею словом. Стилистика - обширна, тематика - разнообразна.

http://14fevral.ru/valentin/chto-podarit.html

http://www.cluber.com.ua/lifestyle/samorazvitie-lifestyle/2015/01/26-istselyayushhikh-myisley-ot-luizyi-hey/

http://www.cluber.com.ua/lifestyle/lichnaya-zhizn/2015/01/5-hrenovyih-druzey-kotoryie-ne-prinosyat-nichego-horoshego-v-vashu-zhizn/

http://www.nashfilm.ru/plays/1948.html, http://www.vvi-klinika.ru/onkologiya/rak-mozhno-lechit-nanomagnitami.html,http://www.womenclub.ru/psycology/1767.htm,http://www.luxemag.ru/jewellery/46.html

[email protected]

Отзывы заказчиков

avdeeva84
Ирина 
41 год
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
1 отзыв
$3
10 баллов
10 лет назад
Требуется рерайт текстов
Анастасия очень быстро и качественно выполнила работу! Рекомендую!
Хороший заказчик! Грамотная постановка задачи, внятное ТЗ, работа оплачена в срок. Надеюсь продолжить сотрудничество!
Ответный отзыв
Копирайтинг
1 отзыв
$1/час
от $5от 1 часа
нет рейтинга
Переводы
нет отзывов
$2/час
от $10от 2 часов
нет рейтинга