Пишу-перевожу-редактирую-корректирую. Умею создавать красивые "вкусные" тексты. Владею словом. Стилистика - обширна, тематика - разнообразна.
http://14fevral.ru/valentin/chto-podarit.html
http://www.cluber.com.ua/lifestyle/samorazvitie-lifestyle/2015/01/26-istselyayushhikh-myisley-ot-luizyi-hey/
http://www.cluber.com.ua/lifestyle/lichnaya-zhizn/2015/01/5-hrenovyih-druzey-kotoryie-ne-prinosyat-nichego-horoshego-v-vashu-zhizn/
http://www.nashfilm.ru/plays/1948.html, http://www.vvi-klinika.ru/onkologiya/rak-mozhno-lechit-nanomagnitami.html,http://www.womenclub.ru/psycology/1767.htm,http://www.luxemag.ru/jewellery/46.html
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Отзывы заказчиков
$3
10 баллов
10 лет назад
Анастасия очень быстро и качественно выполнила работу! Рекомендую!
Ответный отзыв
Хороший заказчик! Грамотная постановка задачи, внятное ТЗ, работа оплачена в срок. Надеюсь продолжить сотрудничество!
Копирайтинг
1 отзыв
$1/час
от $5от 1 часа
нет рейтинга
Переводы
нет отзывов
$2/час
от $10от 2 часов
нет рейтинга