★ Вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом ★ Качественное выполнение проекта в оговоренный срок ★
Я — молодой и профессиональный frontend-разработчик.
Мне важно что бы клиент остался доволен, поэтому со мной удобно работать!
Гарантия на верстку. В течение 3-х дней после передачи архива с готовой версткой, я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки, которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
✅ Мои навыки:
- Верстка & Frontend (HTML5, CSS3/SASS, JS, jQuery, Gulp)
- Адаптация сайта под любые устройства
- SEO-оптимизации
- Landing Page (полный цикл работ)
- Сайт под ключ
- Frontend-программирование
- Верстка из PSD, Sketch, Figma, Avocode
- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина
- Оценка проекта
- Качественное выполнение проекта в оговоренный срок
- Тестирование
- Оплата
- Передача проекта заказчику
Посещал тематические курсы, обучался, много практиковался, и теперь я готов предоставить свои услуги как фрилансер.
В работе ценю: ответственность, честность и профессионализм.
Я уверен, что можно решить любые задачи.
Поэтому, я гарантирую качественную работу в оговоренный срок.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Landing Page3 просмотра
- Адаптивное HTML письмо6 просмотров
- Сайт под ключ с дизайном6 просмотров
- Адаптивная верстка сайта Web development project24 просмотра
- Адаптивная верстка Startup32 просмотра