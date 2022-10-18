a_khudonogov

Арсений a_khudonogov

 
24 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
&#9733; Вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом &#9733; Качественное выполнение проекта в оговоренный срок &#9733;

 Я — молодой и профессиональный frontend-разработчик.

Мне важно что бы клиент остался доволен, поэтому со мной удобно работать!

Гарантия на верстку. В течение 3-х дней после передачи архива с готовой версткой, я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки, которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

✅ Мои навыки:

  • Верстка & Frontend (HTML5, CSS3/SASS, JS, jQuery, Gulp)
  • Адаптация сайта под любые устройства
  • SEO-оптимизации
 Мои специализации:

  • Landing Page (полный цикл работ)
  • Сайт под ключ
  • Frontend-программирование
  • Верстка из PSD, Sketch, Figma, Avocode
  • Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина
👍 Процесс работы со мной:

  • Оценка проекта
  • Качественное выполнение проекта в оговоренный срок
  • Тестирование
  • Оплата
  • Передача проекта заказчику
Процесс работы со мной не вызывает никаких трудностей заказчику.

Посещал тематические курсы, обучался, много практиковался, и теперь я готов предоставить свои услуги как фрилансер.

В работе ценю: ответственность, честность и профессионализм.

Я уверен, что можно решить любые задачи.

Поэтому, я гарантирую качественную работу в оговоренный срок.