★ Вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом ★ Качественное выполнение проекта в оговоренный срок ★

 Я — молодой и профессиональный frontend-разработчик.

Мне важно что бы клиент остался доволен, поэтому со мной удобно работать!

Гарантия на верстку. В течение 3-х дней после передачи архива с готовой версткой, я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки, которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

✅ Мои навыки:

Верстка & Frontend ( HTML5, CSS3/SASS, JS, jQuery, Gulp )

) Адаптация сайта под любые устройства

SEO-оптимизации

Landing Page (полный цикл работ)

Сайт под ключ

Frontend-программирование

Верстка из PSD, Sketch, Figma, Avocode

Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина

Оценка проекта

Качественное выполнение проекта в оговоренный срок

Тестирование

Оплата

Передача проекта заказчику

Посещал тематические курсы, обучался, много практиковался, и теперь я готов предоставить свои услуги как фрилансер.

В работе ценю: ответственность, честность и профессионализм.

Я уверен, что можно решить любые задачи.

Поэтому, я гарантирую качественную работу в оговоренный срок.