WEB-разработчик, графический дизайнер

❗❗❗Не торгуюсь и не консультирую. Я выполняю свою работу.



🌐Краткое портфолио доступно на сайте: https://pazukha.space/



🔴Создаю motion-видео в After Effects

🔴Монтаж видео в Premiere Pro/Sony Vegas Pro

🔴Создаю продающие креативы для Instagram, Facebook, ВКонтакте, РСЯ

🔴Инфографика для любых маркетплейсов



✅Настройка и корректировка PHP CMS, в том числе OpenCart, WordPress, DLE

✅Разработка Tilda сайта с клиентской продукцией или как сайт-визитка

✅Исправление ошибок в таблицах MySQL (InnoDB, MariaDB)

✅Интеграция Вашего бизнеса к CRM-системам (LP-CRM, Retail, AMO, Bitrix, Tilda)

✅Работа с импортом / экспортом товаров на Ваш сайт