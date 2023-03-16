WEB-разработчик, графический дизайнер
❗❗❗Не торгуюсь и не консультирую. Я выполняю свою работу.
🌐Краткое портфолио доступно на сайте: https://pazukha.space/
🔴Создаю motion-видео в After Effects
🔴Монтаж видео в Premiere Pro/Sony Vegas Pro
🔴Создаю продающие креативы для Instagram, Facebook, ВКонтакте, РСЯ
🔴Инфографика для любых маркетплейсов
✅Настройка и корректировка PHP CMS, в том числе OpenCart, WordPress, DLE
✅Разработка Tilda сайта с клиентской продукцией или как сайт-визитка
✅Исправление ошибок в таблицах MySQL (InnoDB, MariaDB)
✅Интеграция Вашего бизнеса к CRM-системам (LP-CRM, Retail, AMO, Bitrix, Tilda)
✅Работа с импортом / экспортом товаров на Ваш сайт
Портфолио
- Оформление карточки товаров для WILDBERRIESнет просмотров
- Оформление карточки товаров для WILDBERRIES2 просмотра
Дизайн продукции
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$3/час
от $10от 1 дня
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