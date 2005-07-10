a_sergeevnaa

якісна робота не пошкодуєте ??

Вітаю ??

Мене звати Olena і я із задоволенням допоможу вам перекласти текст українською, російською,англійською мовою??. Я з Чернігівської області але зараз проживаю в Одесі ??. Якщо вам цікаво з 14 почала працювати??. До повномасштабного вторгнення я була офіціантом ??? і дуже любила цю роботу але зараз з війною не виходить продовжити працювати??. І тому вирішила допомогти вам якісно перекладати текст??. До роботи я ставлюся серйозно і роблю її якісно!?? Не вірите. перевірте самі!??