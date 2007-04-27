Мы недовольны ни сроками ни качеством выполнения проекта. Мы заплатили дополнительных $200 за то, чтобы проект был готов в течение 20 дней. Проект был сдан сырым, даньги все с нашей стороны уплачены в срок. Дизайн, обещали сделать уникальным. Мы предоставили шаблон-пример, и эта "студия" не соизволила в нем ничего изменить, вернее любые изменения касались только изменения фотографии на главной странице сайта. Программист дорабатывал скрипт в течение 6 месяцев. В конечном счете мы "заморозили" этот скрипт, потому как он работает нестабильно, и мы не решились использовать его для обслуживания наших клиентов в США. Т.е. сегодня мы имеем почти за $1000 набор php файлов, которые боимся использовать для коммерческой деятельности. В процессе доработки скрипта мы сделали частичную предоплату программисту за новый проект (это была глупость с нашей стороны). По истечение еще 7 месяцев, он сообщил, что новый скрипт он не осилит (много на себя взял) и деньги выплаченные в качестве предоплаты не вернет. Если бы эта "контора" находилась в США, мы бы действовали по другому, но в данном случае мы можем только предостеречь других от ярких обещаний и в конечном счете убытков и разочарований.