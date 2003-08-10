aannaconda

UX/UI designer, Web Designer.

Здравствуйте, я действующий UX/UI,Веб дизайнер. Я полезна Вашему бизнесу своими навыками создавать не только красивые, а еще и удобные, продающие сайты, решающие трудности Вашего бизнеса своим правильным дизайном. Умею работать во всех стилях. Могу оформить для Вашего сайта анимацию, которая будет приносить пользу, а не раздражение.

Также могу разработать адаптивы под любые устройства.

Работаю с помощью Figma, Adobe Photoshop; Blender.

Приглашаю к продуктивному сотрудничеству!

Со мной можно связаться по почте [email protected], а также в Телеграмме по нику @logvinovadesign.