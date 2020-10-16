aaronkross

Профессианольно выполню любые работы на Python
В свободное время готов помочь с курсовыми работами по информатике и экономике
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$32
7 баллов
5 лет назад
Работа выполнена наполовину. Проверить не смогла. Исполнитель повелся на провокацию и работу не выслал
Ответный отзыв
МОШЕННИЦА, АФЕРИСТКА представляется чужими именем и фамилией, ничего общего с реальным человеком https://vk.com/id135281525 не имеет от безопасной сделки наотрез отказывается, просит скинуть работу вперед оплаты оставила негативный отзыв, когда вывел ее на чистую воду !!! будьте внимательны и берегите себя !!!