aaronkross

Игорь aaronkross

 
33 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад

Профессианольно выполню любые работы на Python

В свободное время готов помочь с курсовыми работами по информатике и экономике 

Отзывы заказчиков

hevronyaolya
Ольга 
39 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$32
7 баллов
5 лет назад
Произвести экономические расчеты в курсовой работе
Работа выполнена наполовину. Проверить не смогла. Исполнитель повелся на провокацию и работу не выслал
МОШЕННИЦА, АФЕРИСТКА представляется чужими именем и фамилией, ничего общего с реальным человеком https://vk.com/id135281525 не имеет от безопасной сделки наотрез отказывается, просит скинуть работу вперед оплаты оставила негативный отзыв, когда вывел ее на чистую воду !!! будьте внимательны и берегите себя !!!
Ответный отзыв