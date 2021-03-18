Задача нужно вывести всё в зелёную зону по Google PageSpeed Insights. Качество изображения должно остаться на том же уровне Работа с оптимизацией кодов. Также проверить коды сайтов на валидность, при необходимости исправить ошибки [url=https://3piroga.ua/]https://3piroga.ua/[/url] [url=https://pirogovaya.online/]https://pirogovaya.online/[/url] [url=https://the-pie.online/]https://the-pie.online/[/url] [url=https://www.alania.com.ua/]https://www.alania.com.ua/[/url]