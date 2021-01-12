aasimakovich7

UI-UX дизайнер

Разрабатывала дизайн по самым разным направлениям и тематикам: от сайта бизнес-конференции до лендинга по продажам детских вязаных игрушек. Знаю основы верстки и умею нарисовать дизайн, который будет отлично выглядеть на реальном сайте после верстки, а не только в портфолио дизайнера. Также всегда рада проследить за работой верстальщика, чтобы итоговый дизайн соответствовал разработанному макету) Мои работы можно посмотреть в моем профиле на Behance https://www.behance.net/NastasiaSim и в инстаграм-аккаунте https://www.instagram.com/simakovich.uiux/

Последняя работа: https://drive.google.com/drive/folders/1xaGp-gX5YAXyRtC7q8md07xrq09DVxr0?usp=sharing:)