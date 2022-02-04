Unity3d c# - Android stuido java разработчик (+ web)
Все мои проекты здесь(https://kingxplay.pb.online/abay) есть своя игра и приложение опыт работы 3 года
https://hh.kz/resume/fecd7ca5ff05899da60039ed1f436a58724463 мое резюме
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Отзывы заказчиков
$39
10 баллов
3 года назад
AndroidUnity
Отзыв недоступен.
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!