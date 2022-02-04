abaykz

Абай abaykz

 
27 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Unity3d c# - Android stuido java разработчик (+ web)

Все мои проекты здесь(https://kingxplay.pb.online/abay) есть своя игра и приложение опыт работы 3 года

https://hh.kz/resume/fecd7ca5ff05899da60039ed1f436a58724463 мое резюме

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0 из 5

Отзывы заказчиков

pisalo
Борис 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
15 дней назад
$39
10 баллов
3 года назад
AR приложение МОЖНО БЕЗ ОПЫТА
AndroidUnity
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