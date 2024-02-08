Озвучка. Редактирование и составление текста. Напишу за вас работу. SPSS, Reaper, Exel.
Озвучивание: книги; рекламы; ролики; фильмы. Есть навык в составлении и редактировании текста (рубрики, фреш новости, рекламы и новости).
С легкостью напишу за вас: реферат, курсовую, презентацию, дипломную, диссертацию (для магистров), статью, тезис.
Разбираюсь в программах: SPSS, Audacity, Reaper, Exel.
Портфолио
- Озвучу для вас: рекламы, фильмы, книги.3 просмотра
Рефераты, Курсовые и Дипломы
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Озвучивание
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Продающие тексты
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