Озвучка. Редактирование и составление текста. Напишу за вас работу. SPSS, Reaper, Exel.

Озвучивание: книги; рекламы; ролики; фильмы. Есть навык в составлении и редактировании текста (рубрики, фреш новости, рекламы и новости).

С легкостью напишу за вас: реферат, курсовую, презентацию, дипломную, диссертацию (для магистров), статью, тезис.

Разбираюсь в программах: SPSS, Audacity, Reaper, Exel.