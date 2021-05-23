UI/UX дизайнер

Приветствую вас на своей странице!

Имею 1,5 года опыта в сфере Полиграфического дизайна в качестве Графического дизайнера. Уже год в сфере UI/UX дизайна и позиционируюсь как Junior UI/UX дизайнер.

При работе со мной вы получите:

1. 100% результат

2. Видимый результат. Если вам что-то не понравится, я буду вносить правки, пока вы не скажете «Меня всё устраивает».

3. Отчет. Получите отчет каждый день в виде фотографии до завершения работы.

Если вы дочитали до конца пишите, звоните. Буду ждать)

Telegram: https://t.me/abdullakh_t

Instagram: https://www.instagram.com/abdullakh_t/saved/?hl=ru

Behance: https://www.behance.net/abdullatazhibe