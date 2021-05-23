UI/UX дизайнер
Приветствую вас на своей странице!
Имею 1,5 года опыта в сфере Полиграфического дизайна в качестве Графического дизайнера. Уже год в сфере UI/UX дизайна и позиционируюсь как Junior UI/UX дизайнер.
При работе со мной вы получите:
1. 100% результат
2. Видимый результат. Если вам что-то не понравится, я буду вносить правки, пока вы не скажете «Меня всё устраивает».
3. Отчет. Получите отчет каждый день в виде фотографии до завершения работы.
Если вы дочитали до конца пишите, звоните. Буду ждать)
Telegram: https://t.me/abdullakh_t
Instagram: https://www.instagram.com/abdullakh_t/saved/?hl=ru
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