Современная, адаптивная вёрстка в срок, с чистым и понятным кодом к вашим услугам!
Технологии:
- HTML
- CSS, препроцессор SCSS
- JavaScript
- BEM
- DOM
- Responsive/Adaptive
- Flexbox, Grid
- ReactJS, NextJS
- PHP
Не беру предоплату!
Гарантия на вёрстку: После сдачи работы в течении 2-x недель исправлю все возможные ошибки, касающиеся моей работы бесплатно!
Способности:
- Понятный код и вёрстка поддерживается на всех хоть как то используемых браузерах
- Работа с анимацией сайта
- Оптимизированная вёрстка для отличной скорости работы
- Отзывчивость/адаптивность сайтов
- Опыт вёрстки макетов из Figma, Photoshop, Adobe XD
Cвязь:
- Телеграмм: @abdv_kh
- Почта: [email protected]
Процесс работы:
1) Оценка
2) Заявка
3)Выполнение
4) Проверка
5)Оплата
Оплата:
Visa и другим удобным вам способом.
Информация о себе:
Я Хабибулло Абдувахидов живу в Узбекистане городе Ташкент обожаю кодить, познавать и развиваться в сфере ИТ. Люблю читать и рисовать, всегда придерживаюсь к указанным датам. Изучаю программирование более года после того как урепил свои знания решил пойти в фриланс.
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