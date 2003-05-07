Web Developer

Современная, адаптивная вёрстка в срок, с чистым и понятным кодом к вашим услугам!

Технологии:

- HTML

- CSS, препроцессор SCSS

- JavaScript

- BEM

- DOM

- Responsive/Adaptive

- Flexbox, Grid

- ReactJS, NextJS

- PHP

Не беру предоплату!

Гарантия на вёрстку: После сдачи работы в течении 2-x недель исправлю все возможные ошибки, касающиеся моей работы бесплатно!

Способности:

- Понятный код и вёрстка поддерживается на всех хоть как то используемых браузерах

- Работа с анимацией сайта

- Оптимизированная вёрстка для отличной скорости работы

- Отзывчивость/адаптивность сайтов

- Опыт вёрстки макетов из Figma, Photoshop, Adobe XD

Cвязь:

- Телеграмм: @abdv_kh

- Почта: [email protected]

Процесс работы:

1) Оценка

2) Заявка

3)Выполнение

4) Проверка

5)Оплата

Оплата:

Visa и другим удобным вам способом.

Информация о себе:

Я Хабибулло Абдувахидов живу в Узбекистане городе Ташкент обожаю кодить, познавать и развиваться в сфере ИТ. Люблю читать и рисовать, всегда придерживаюсь к указанным датам. Изучаю программирование более года после того как урепил свои знания решил пойти в фриланс.