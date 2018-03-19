abramov72

Евгений abramov72

 
54 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Настройка контекстной рекламы в Яндекс Директ

Здравствуйте!

Я начинающий специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса. 

Прошел тренинг "Специалист по интернет-рекламе", усиленно изучал самые современные технологии рекламы, и готов их внедрить для Вас бесплатно. 

То есть я предлагаю настроить интернет рекламу для Вашего сайта бесплатно, взамен попрошу только отзыв о моей работе. Это будет тестовая рекламная кампания, которая покажет в каком направлении и за сколько нам двигаться дальше.

Как Вам такое предложение? 

Обсудим?