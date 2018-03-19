Настройка контекстной рекламы в Яндекс Директ
Здравствуйте!
Я начинающий специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса.
Прошел тренинг "Специалист по интернет-рекламе", усиленно изучал самые современные технологии рекламы, и готов их внедрить для Вас бесплатно.
То есть я предлагаю настроить интернет рекламу для Вашего сайта бесплатно, взамен попрошу только отзыв о моей работе. Это будет тестовая рекламная кампания, которая покажет в каком направлении и за сколько нам двигаться дальше.
Как Вам такое предложение?
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