Настройка контекстной рекламы в Яндекс Директ

Здравствуйте!

Я начинающий специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса.

Прошел тренинг "Специалист по интернет-рекламе", усиленно изучал самые современные технологии рекламы, и готов их внедрить для Вас бесплатно.

То есть я предлагаю настроить интернет рекламу для Вашего сайта бесплатно, взамен попрошу только отзыв о моей работе. Это будет тестовая рекламная кампания, которая покажет в каком направлении и за сколько нам двигаться дальше.

Как Вам такое предложение?

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