abramovih

Михаил Абрамов abramovih

 
38 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

ProfiWWW
Николай 
59 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
4 отзыва
$20
10 баллов
14 лет назад
Флеш-анимация по СЕО
Хорошая и быстрая работа. Согласно моего ТЗ. Рекомендую.
Заказчик - действительно "профи": четкое задание и мгновенная оплата. (правда, и требования на уровне..)
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