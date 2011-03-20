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Михаил Абрамов
abramovih
abramovih
38 лет
14 лет на
фриланс
-бирже
Был
14 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
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Николай
ProfiWWW
59 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
4 отзыва
$20
10 баллов
14 лет назад
Флеш-анимация по СЕО
Хорошая и быстрая работа. Согласно моего ТЗ. Рекомендую.
Заказчик - действительно "профи": четкое задание и мгновенная оплата. (правда, и требования на уровне..)
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Отзывы заказчиков
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