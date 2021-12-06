abukreieva17

Анна Букреева abukreieva17

 
26 лет
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Переводчик, копирайтер, рерайтер, наполнение сайтов

Имею диплом бакалавра по специальности "Филология украинского языка". На данный момент учусь на магистратуре в польском ВУЗе, специальность "Интернет-маркетинг".

Есть опыт работы с людьми, а так же с программным продуктом "Microsoft 365" (более 2-х лет). Уверенный пользователь ПК. Так же занималась копирайтингом, наполнением сайтов по продаже строительных материалов. Переводила статьи для местного новостного сайта.

Владение языками:

  • Русский (родной)
  • Украинский (родной)
  • Польский (B2)
  • Английский (B2 )
Еще немного о себе:

  • Активная
  • Коммуникабельная
  • Стрессоустойчивая
  • Ответственная
  • Усидчивая
  • Легко обучаюсь новому
  • Пунктуальная
  • Собранная