abukreieva17

Переводчик, копирайтер, рерайтер, наполнение сайтов
Имею диплом бакалавра по специальности "Филология украинского языка". На данный момент учусь на магистратуре в польском ВУЗе, специальность "Интернет-маркетинг".
Есть опыт работы с людьми, а так же с программным продуктом "Microsoft 365" (более 2-х лет). Уверенный пользователь ПК. Так же занималась копирайтингом, наполнением сайтов по продаже строительных материалов. Переводила статьи для местного новостного сайта.
Владение языками:
- Русский (родной)
- Украинский (родной)
- Польский (B2)
- Английский (B2 )
- Активная
- Коммуникабельная
- Стрессоустойчивая
- Ответственная
- Усидчивая
- Легко обучаюсь новому
- Пунктуальная
- Собранная