abukreieva17

Переводчик, копирайтер, рерайтер, наполнение сайтов

Имею диплом бакалавра по специальности "Филология украинского языка". На данный момент учусь на магистратуре в польском ВУЗе, специальность "Интернет-маркетинг".

Есть опыт работы с людьми, а так же с программным продуктом "Microsoft 365" (более 2-х лет). Уверенный пользователь ПК. Так же занималась копирайтингом, наполнением сайтов по продаже строительных материалов. Переводила статьи для местного новостного сайта.

Владение языками:

Русский (родной)

Украинский (родной)

Польский (B2)

Английский (B2 )

Еще немного о себе: