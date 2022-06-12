Фотошопер со стажем 3 года
- Меня зовут Глеб, в Photoshop'е с 2019 года.
- Понимаю, что такое цветокоррекция, обрезание фотографий;
- Умею делать drain, drill обработки фотографий (есть примеры в виде 5 обработок);
- Способен придать фотографии сочности и "драйвовости";
- Создание постеров
- Создание иллюстраций
- Обработка фотографий
- Выполняю точно поставленную работу;
- Выполняю работы без дедлайнов;
- Выполняю работу качественно и если заказчику что-то не понравилось, то с легкостью могу исправить;
Надеюсь на сотрудничество!
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Drain обработка11 просмотров
- Drain обработка7 просмотров
- Drain обработка6 просмотров
- Drain обработка6 просмотров
- Drain обработка4 просмотра
- Простая обработка4 просмотра
- Иллюстрация2 просмотра
- Иллюстрация6 просмотров
- Простая иллюстрация7 просмотров