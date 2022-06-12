Фотошопер со стажем 3 года Меня зовут Глеб, в Photoshop'е с 2019 года. Что я умею? : Что я умею? : Понимаю, что такое цветокоррекция , обрезание фотографий ;

, ; Умею делать drain , drill обработки фотографий (есть примеры в виде 5 обработок);

, обработки фотографий Способен придать фотографии сочности и "драйвовости"; В Photoshop'е развивался работать в разных направлениях, например: 'е развивался работать в разных направлениях, например: Создание постеров

Создание иллюстраций

Обработка фотографий Плюсы работать со мной: Плюсы работать со мной: Выполняю точно поставленную работу;

Выполняю работы без дедлайнов;

Выполняю работу качественно и если заказчику что-то не понравилось, то с легкостью могу исправить; Все мои работы находятся в портфолио, поэтому просмотрите их. Все мои работы находятся в портфолио, поэтому просмотрите их. Надеюсь на сотрудничество! Photoshop

Я против войны в Украине !