accvrsx

Глеб accvrsx

 
23 годаРоссия/Нижнекамск
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Фотошопер со стажем 3 года
  • Меня зовут Глеб, в Photoshop'е с 2019 года.
Что я умею? :

  • Понимаю, что такое цветокоррекция, обрезание фотографий;
  • Умею делать drain, drill обработки фотографий (есть примеры в виде 5 обработок);
  • Способен придать фотографии сочности и "драйвовости";
В Photoshop'е развивался работать в разных направлениях, например:

  • Создание постеров
  • Создание иллюстраций
  • Обработка фотографий
Плюсы работать со мной:

  • Выполняю точно поставленную работу;
  • Выполняю работы без дедлайнов;
  • Выполняю работу качественно и если заказчику что-то не понравилось, то с легкостью могу исправить;
Все мои работы находятся в портфолио, поэтому просмотрите их.

Надеюсь на сотрудничество!

Photoshop
Портфолио