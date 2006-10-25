activemedia

Необходимо разработать презентацию powerpoint для интернет-агентства. Все тексты и иллюстрации для заполнения будут предоставлены. Презентация состоит из 25-30 слайдов. Работа должна быть выполнена на профессиональном уровне. Просьба публиковать предложения только с наличием в портфолио подобных проектов. Также ...
Наша уникальность:
Мы создаем интернет-технологии для БИЗНЕС@.
Наша работа:
Создание сайтов; проектирование интерфейсов; сложные программные продукты, ориентированные на Интернет; графический дизайн, хостинг, электронная коммерция.
Наше резюме:
Неординарные способности в области рекламы, дизайна, интернет-технологий, коммуникаций; вечное стремление к совершенству.
Наша команда::
Интернет-агентство АctiveMedia основано в 2003 году. Сегодня в агентстве работают АКТИВНЫЕ профессионалы – дизайнеры, программисты, копирайтеры, менеджеры, маркетологи, бизнес-аналитики.
Как нас воспринимают:
Нас выбирают навсегда.
Чем обычно заканчивается?
Наши клиенты становятся нашими друзьями, но остаются нашими клиентами.
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- Презентации12 заявокЗакрыт17 лет назад