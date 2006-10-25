activemedia

Необходимо разработать презентацию powerpoint для интернет-агентства. Все тексты и иллюстрации для заполнения будут предоставлены. Презентация состоит из 25-30 слайдов. Работа должна быть выполнена на профессиональном уровне. Просьба публиковать предложения только с наличием в портфолио подобных проектов. Также ...