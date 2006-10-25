activemedia

Гость activemedia

 
43 годаБеларусь/Минск
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад

Наша уникальность:

Мы создаем интернет-технологии для БИЗНЕС@.

Наша работа:

Создание сайтов; проектирование интерфейсов; сложные программные продукты, ориентированные на Интернет; графический дизайн, хостинг, электронная коммерция.

Наше резюме:

Неординарные способности в области рекламы, дизайна, интернет-технологий, коммуникаций; вечное стремление к совершенству.

Наша команда::

Интернет-агентство АctiveMedia основано в 2003 году. Сегодня в агентстве работают АКТИВНЫЕ профессионалы – дизайнеры, программисты, копирайтеры, менеджеры, маркетологи, бизнес-аналитики.

Как нас воспринимают:

Нас выбирают навсегда.

Чем обычно заканчивается?

Наши клиенты становятся нашими друзьями, но остаются нашими клиентами.

  • Разработка презентации

    Необходимо разработать презентацию powerpoint для интернет-агентства. Все тексты и иллюстрации для заполнения будут предоставлены. Презентация состоит из 25-30 слайдов. Работа должна быть выполнена на профессиональном уровне. Просьба публиковать предложения только с наличием в портфолио подобных проектов. Также ...

    Презентации12 заявок
    Закрыт
    17 лет назад