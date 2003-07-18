Качество—это делать что-либо правильно,даже когда никто не смотрит. ©Генри Форд. Прибыльный сайт для вашего стартапа будет сделан качественно и в срок
Верстаю кроссбраузерно и адаптивно, использую SCSS, Flexbox, JS, Jquery, Gulp, Git, а также другие технологии.
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- Если найдете исполнителя, который сделает дешевле, я снижу цену на равную или даже меньше ✔️
- Вам не придётся долго ждать, пока я отвечу, часто проверяю мессенджеры ✔️
- В работе учту все ваши пожелания ✔️
- Внесу все ваши правки после работы без проблем ✔️
Мои знания подтверждены курсами школы Loftschool, ссылки на дипломы: https://loftschool.com/diploma/DH1588234922/ru/pdf
🔥 Работаю без предоплаты! 🔥
Как со мной связаться:
- Telegram: @Abdulazym 📞
- Вк: https://vk.com/id305465035
- Почта: [email protected]
- Инстаграм: https://www.instagram.com/abdulazym_/ ✋
- Можем также связаться в zoom или skype ☎️
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