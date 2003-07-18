Качество—это делать что-либо правильно,даже когда никто не смотрит. ©Генри Форд. Прибыльный сайт для вашего стартапа будет сделан качественно и в срок

Верстаю кроссбраузерно и адаптивно, использую SCSS, Flexbox, JS, Jquery, Gulp, Git, а также другие технологии.

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В работе учту все ваши пожелания ✔️

Внесу все ваши правки после работы без проблем ✔️

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Мои знания подтверждены курсами школы Loftschool, ссылки на дипломы: https://loftschool.com/diploma/DH1588234922/ru/pdf

🔥 Работаю без предоплаты! 🔥

Как со мной связаться:

Telegram: @Abdulazym 📞

@Abdulazym 📞 Вк: https://vk.com/id305465035 

https://vk.com/id305465035  Почта: [email protected] 

[email protected]  Инстаграм: https://www.instagram.com/abdulazym_/ ✋

https://www.instagram.com/abdulazym_/ ✋ Можем также связаться в zoom или skype ☎️

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