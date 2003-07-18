adadaev

Абдулазым Дадаев adadaev

 
20 летРоссия/Казань
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Качество—это делать что-либо правильно,даже когда никто не смотрит. ©Генри Форд. Прибыльный сайт для вашего стартапа будет сделан качественно и в срок

Верстаю кроссбраузерно и адаптивно, использую SCSS, Flexbox, JS, Jquery, Gulp, Git, а также другие технологии.

Гарантия моей работы: вы можете быть уверенным, что я доделаю ваш заказ и сдам его, потому что ниже я оставил ссылки на свои соц. сети, где я часто бываю. Говорю вам честно, я не пропаду по середине заказа

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Почему вам стоит поручить исполнение вашего заказа именно мне:

  • Если найдете исполнителя, который сделает дешевле, я снижу цену на равную или даже меньше ✔️
  • Вам не придётся долго ждать, пока я отвечу, часто проверяю мессенджеры ✔️
  • В работе учту все ваши пожелания ✔️
  • Внесу все ваши правки после работы без проблем ✔️
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Мои знания подтверждены курсами школы Loftschool, ссылки на дипломы: https://loftschool.com/diploma/DH1588234922/ru/pdf

🔥 Работаю без предоплаты! 🔥

Как со мной связаться:

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