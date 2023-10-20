Выполнение чертежей, 3D моделей в KOMPAS 3D.

Инженер-конструктор.

За моей спиной десяток крупных проектов, запущенных в серийное производство. Мою работу многие могли наблюдать у себя в городе регулярно.

Основное направление машиностроение, оборудование для ремонта и содержания дорог. Однако выполняю заказы из различных областей нашей с вами жизни.

Детали, узлы механизмов, гибка, плазменная/лазерная резка, 3д-печать, объекты благоустройства городов и многое другое. 3D модели и чертежи различной сложности в соответствии с ЕСКД, ГОСТами. Сборочные чертежи, чертежи сварных конструкций, деталировка, изометрические проекции конструкций/деталей.

Выполнение чертежей и моделей по фото, эскизу. Оцифровка старых чертежей.