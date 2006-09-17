Для тех кто знаком с этим компонентом и готов взяться за доработку. Что нужно сделать и сам компонент по запросу
Веб-программирование3 заявки
Закрыт
17 лет назад
Для тех кто знаком с этим компонентом и готов взяться за доработку. Что нужно сделать и сам компонент по запросу
Нужно написать компонент для Joomla, грабер новостей с записью в MySql, работа в ручном и авто режиме по Cronу, атоматическая публикация контента, подверждение по e-mail, по истечении заданного времени архивация
Нужно изготовить шаблон портала под Joomla