adilkarkenov

Адиль Каркенов adilkarkenov

 
26 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Дизайнер айдентики

Немного обо мне:

Приветствую!

Меня зовут Адиль и я графический дизайнер, специализирующийся на создании айдентики и единого визуального поля вокруг брендов всех субъектов бизнеса.

Профессиональные качества:

  • Опыт более 5 лет
  • Надежность, соблюдение дедлайнов
  • Высокий уровень насмотренности
Преимущества работы со мной:

  • Гарантия выполнения качественной работы (при обнаружении плагиата - полный возврат средств)
  • Анализ конкурентов и полное исследование рынка
  • Оперативность при коммуникации
  • Строгое выполнение обязательств
  • Цель - делать продукт, который будет выглядеть объективно круто, понравится вам и вашим клиентам
Процесс работы:

  • Заполнение брифа, обсуждение деталей работы
  • Предоплата 50% от полной суммы
  • Разработка концептов в договоренные сроки
  • Презентация концептов с описанием и визуализацией на ключевых носителях
  • Выбор одного из концептов, утверждение или итерация правок
  • Доработка финальной версии
  • Оплата оставшихся 50% от суммы
  • Отправка исходников и всех нужных файлов для веба и печати
  • Обмен отзывами
Как связаться:

  • Почта: [email protected]
  • Мессенджеры (Telegram, Whatsapp): +77010661999
  • Соц.сети (VK, Instagram): @adil_designs
  • Через личные сообщения
Как оплатить:

ЮMoney: 410016362640930

Payoneer: [email protected]

Буду рад поработать с вами.

С уважением, Адиль

karkenovadil.tilda.ws

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