Дизайнер айдентики
Немного обо мне:
Приветствую!
Меня зовут Адиль и я графический дизайнер, специализирующийся на создании айдентики и единого визуального поля вокруг брендов всех субъектов бизнеса.
Профессиональные качества:
- Опыт более 5 лет
- Надежность, соблюдение дедлайнов
- Высокий уровень насмотренности
- Гарантия выполнения качественной работы (при обнаружении плагиата - полный возврат средств)
- Анализ конкурентов и полное исследование рынка
- Оперативность при коммуникации
- Строгое выполнение обязательств
- Цель - делать продукт, который будет выглядеть объективно круто, понравится вам и вашим клиентам
- Заполнение брифа, обсуждение деталей работы
- Предоплата 50% от полной суммы
- Разработка концептов в договоренные сроки
- Презентация концептов с описанием и визуализацией на ключевых носителях
- Выбор одного из концептов, утверждение или итерация правок
- Доработка финальной версии
- Оплата оставшихся 50% от суммы
- Отправка исходников и всех нужных файлов для веба и печати
- Обмен отзывами
- Почта: [email protected]
- Мессенджеры (Telegram, Whatsapp): +77010661999
- Соц.сети (VK, Instagram): @adil_designs
- Через личные сообщения
Payoneer: [email protected]
Буду рад поработать с вами.
С уважением, Адиль
Портфолио
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