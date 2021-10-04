Дизайнер айдентики

Немного обо мне:

Приветствую!

Меня зовут Адиль и я графический дизайнер, специализирующийся на создании айдентики и единого визуального поля вокруг брендов всех субъектов бизнеса.

Профессиональные качества:

Опыт более 5 лет

Надежность, соблюдение дедлайнов

Высокий уровень насмотренности

Гарантия выполнения качественной работы (при обнаружении плагиата - полный возврат средств)

Анализ конкурентов и полное исследование рынка

Оперативность при коммуникации

Строгое выполнение обязательств

Цель - делать продукт, который будет выглядеть объективно круто, понравится вам и вашим клиентам

Заполнение брифа, обсуждение деталей работы

Предоплата 50% от полной суммы

Разработка концептов в договоренные сроки

Презентация концептов с описанием и визуализацией на ключевых носителях

Выбор одного из концептов, утверждение или итерация правок

Доработка финальной версии

Оплата оставшихся 50% от суммы

Отправка исходников и всех нужных файлов для веба и печати

Обмен отзывами

Почта: [email protected]

Мессенджеры (Telegram, Whatsapp): +77010661999

Соц.сети (VK, Instagram): @adil_designs

Через личные сообщения

ЮMoney: 410016362640930

Payoneer: [email protected]

Буду рад поработать с вами.

С уважением, Адиль

karkenovadil.tilda.ws

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