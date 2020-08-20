adilsonsandi

Адильсон adilsonsandi

 
34 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад

Контакты:

Skype: adilson-sandi

Email: [email protected]

 

Образование:

ЧНУ им. Б. Хмельницкого, выпускник специалист, инженер-программист.

 

Опыт роботы:

- техническая поддержка “Домашний Интернет” Киевстар 

- контент-менеджер магазина OMEGASHOP 

- контент-менеджер магазина Real-Moyki

- модератор на сайте Badoo

 

Знания/навыки:

Языки: украинский, русский, английский.

ПК: Word, Excel, PowerPoint, Adobe PhotoShop, SonyVegas, Paint :). Уверенный пользователь ПК и сети Интернет.

Опыт роботы на CMS Drupal, WordPress, Dle, интернет магазины.

Опыт ведения и продвижения YouTube каналов

 

Персональные данные:

Родился 27/09/1990 г., женат.

 

Качества/ интересы:

Ответственность, коммуникабельность, аккуратность, высокая обучаемость.

Предпочитаю отдых на природе, кино, гитара, музыка, мотоциклы.