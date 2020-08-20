adilsonsandi

Контакты:
Skype: adilson-sandi
Email: [email protected]
Образование:
ЧНУ им. Б. Хмельницкого, выпускник специалист, инженер-программист.
Опыт роботы:
- техническая поддержка “Домашний Интернет” Киевстар
- контент-менеджер магазина OMEGASHOP
- контент-менеджер магазина Real-Moyki
- модератор на сайте Badoo
Знания/навыки:
Языки: украинский, русский, английский.
ПК: Word, Excel, PowerPoint, Adobe PhotoShop, SonyVegas, Paint :). Уверенный пользователь ПК и сети Интернет.
Опыт роботы на CMS Drupal, WordPress, Dle, интернет магазины.
Опыт ведения и продвижения YouTube каналов
Персональные данные:
Родился 27/09/1990 г., женат.
Качества/ интересы:
Ответственность, коммуникабельность, аккуратность, высокая обучаемость.
Предпочитаю отдых на природе, кино, гитара, музыка, мотоциклы.