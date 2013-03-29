adsl112988

Сергей adsl112988

 
49 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Убрать фон

    Требуется обработать 5-6 небольших картинок. Сделать фон прозрачным (в оригиналых он белый) и сохранить в формате png. Актеально срочность)

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Требуется верстка

    $50

    Необходимо сверстать готовый шаблон (в psd виде). Одна страница. И адаптировать к имеющейся странице.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Копия страницы

    $50

    Необходимо сделать копию одной странички, с сохранение рабочих ссылок оригинального ресурса.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Support на англ. языке

    $800

    Основные требование и краткое описание вакансий: Письменные переводы текстов с русского на английский язык + общение посредством VoIP. Тип работы - удаленная, на постоянную работу в соответствии с заданным графиком (оклад ...

    Переводы8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

hurrdurr
Максим 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$25
10 баллов
12 лет назад
Требуется верстка
Было приятно работать с Сергеем, никаких проблем с оплатой, всё отлично.
Работа выполнено очень оперативно. Одни положительный эмоции. Рекомендую!
Ответный отзыв
alex159357
Максим 
47 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Копия страницы
Очень приятно было работать с Сергеем. Оплата моментальная четко сформулированное ТЗ. Если вы сотрудничаете с Сергеем можете не волноваться в его порядочности. Вообщем спасибо за сотрудничество. Надеюсь на дальнейшие проекты.
Работа была выполнена в кратчайшие сроки. Грамотность и общение порадовало. Рекомендую!
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