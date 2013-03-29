adsl112988

Очень приятно было работать с Сергеем. Оплата моментальная четко сформулированное ТЗ. Если вы сотрудничаете с Сергеем можете не волноваться в его порядочности. Вообщем спасибо за сотрудничество. Надеюсь на дальнейшие проекты.