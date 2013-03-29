adsl112988

Требуется обработать 5-6 небольших картинок. Сделать фон прозрачным (в оригиналых он белый) и сохранить в формате png. Актеально срочность)
Обработка фотографий1 исполнитель
Завершен
12 лет назад
Требуется обработать 5-6 небольших картинок. Сделать фон прозрачным (в оригиналых он белый) и сохранить в формате png. Актеально срочность)
Необходимо сверстать готовый шаблон (в psd виде). Одна страница. И адаптировать к имеющейся странице.
Необходимо сделать копию одной странички, с сохранение рабочих ссылок оригинального ресурса.
Основные требование и краткое описание вакансий: Письменные переводы текстов с русского на английский язык + общение посредством VoIP. Тип работы - удаленная, на постоянную работу в соответствии с заданным графиком (оклад ...