Frontend разработчик

Здравствуйте, я frontend разработчик. Недавно перешла с офисной работы на freelance биржу.

Имею высшее образование по специальности Инженер-программист. Несколько месяцев проработала в офисе на должности веб-программиста. Занималась версткой, натяжкой верстки на боевой сайт, увеличением скорости загрузки сайта.

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Мои скилы: html, scss, js, vuejs. Работаю с такими cms как: WP, Joomla, Bitrix, Modx revo/evo , opencart.

https://github.com/AlexaaaAl/inkeles

https://github.com/AlexaaaAl/emi_test

https://github.com/AlexaaaAl/xamp_htdoks