Привет, меня зовут Анатолий!
Я начинающий web-разработчик. Могу заверстать любой сайт который мне по силе. Беру только те заказы которые смогу завершить до конца. Так же начинающий Web-дизайнер. Могу сделать макет сайта по вашему пожеланию.
Навыки: HTML 5, CSS 3, JavaScript, Figma, БЭМ-методология, Адаптивная верстка, базовые знания Sass/Scss.
О себе: Готов приступить к работе сразу, Ответственный, Работу сдаю в срок, Всегда на связи, Довожу дело до конца, Не беру предоплату.
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Портфолио
- HTML-верстка Портфолио и Создания дизайна31 просмотр
- HTML-верстка одностраничного сайта10 просмотров