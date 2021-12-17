Привет, меня зовут Анатолий!

Я начинающий web-разработчик. Могу заверстать любой сайт который мне по силе. Беру только те заказы которые смогу завершить до конца. Так же начинающий Web-дизайнер. Могу сделать макет сайта по вашему пожеланию.

Навыки: HTML 5, CSS 3, JavaScript, Figma, БЭМ-методология, Адаптивная верстка, базовые знания Sass/Scss.

О себе: Готов приступить к работе сразу, Ответственный, Работу сдаю в срок, Всегда на связи, Довожу дело до конца, Не беру предоплату.