Создание макетов для сайтов (psd) Создание логотипов (corel) Создание веб-баннеров. Создание буклетов Создание визиток Работы много. Портфель примерно вот такой: http://www.aes-studio.ru/portfolio.zip Присылайте свое портфолио и резюме. В личку не писать. Писать только на мыло. E-mail: [email protected]