aes-studio

Гость aes-studio

 
45 летРоссия
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Веб-дизайнер

    $1000

    Создание макетов для сайтов (psd) Создание логотипов (corel) Создание веб-баннеров. Создание буклетов Создание визиток Работы много. Портфель примерно вот такой: http://www.aes-studio.ru/portfolio.zip Присылайте свое портфолио и резюме. В личку не писать. Писать только на мыло. E-mail: [email protected]

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создание логотипа (corel) и макета (psd)

    $130

    Создание логотипа (corel) и макета (psd). По лого: название фирмы: "АЭС". Цветовая гаммая для создания: использовать синие и темные синие цвета. Предоставить несоклько варинтов. По макету: тот, кто сделает логотип, кторый мы одобрим, делает и макет. Подробности ...

    Логотипы и Знаки33 заявки
    Закрыт
    18 лет назад