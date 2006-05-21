Создание макетов для сайтов (psd) Создание логотипов (corel) Создание веб-баннеров. Создание буклетов Создание визиток Работы много. Портфель примерно вот такой: http://www.aes-studio.ru/portfolio.zip Присылайте свое портфолио и резюме. В личку не писать. Писать только на мыло. E-mail: [email protected]
Действие аккаунта приостановлено!
- $1000Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт17 лет назад
- $130
Создание логотипа (corel) и макета (psd). По лого: название фирмы: "АЭС". Цветовая гаммая для создания: использовать синие и темные синие цвета. Предоставить несоклько варинтов. По макету: тот, кто сделает логотип, кторый мы одобрим, делает и макет. Подробности ...Логотипы и Знаки33 заявкиЗакрыт18 лет назад
- $1000
Работа удаленная. Верстка макетов psd с использованием css. Оплата сдельная. Примеры своих работ присылайте. контакты: [email protected]HTML-верстканет заявокЗакрыт17 лет назад
- $1000
Создание макетов для сайтов (psd) Создание логотипов (corel) Создание веб-баннеров. Создание буклетов Создание визиток Работы много. Присылайте свое портфолио. Адрес: [email protected]Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт17 лет назад