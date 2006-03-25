Нужно написать калькулятор для вычисления параметров установки проекторов на Flash с использованием Action Script. Информация о проекторах и правила вычислений будут предоставлены. Пример подобного калькулятора находится здесь: http://www.sanyo.de/lenscalculator/tool.asp Дизайн и layout будут обговорены позже.
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