Необходимо изготовить 2 динамических (в смысле с использованием анимации) сайта на flash. Templates уже есть, тексты и картинки будут предоставлены. Картинки должны будут соответственно подогнаны под сайты. Каждый сайт включает в себя макс. 4-5 главных страниц и ...