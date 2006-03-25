aevita

Software AEVITA aevita

 
NaN летГермания/Дортмунд
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Калькулятор на Flash

    $300

    Нужно написать калькулятор для вычисления параметров установки проекторов на Flash с использованием Action Script. Информация о проекторах и правила вычислений будут предоставлены. Пример подобного калькулятора находится здесь: http://www.sanyo.de/lenscalculator/tool.asp Дизайн и layout будут обговорены позже.

    Дизайн сайтов23 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Модуль для разблокировки файлов

    $10

    Необходимо разработать модуль на Delphi с 3-мя функциями: 1. функция isInUse(AFileName: string): boolean говорит заблокирован файл или нет 2. функция BlockedBy(AFileName: string):string для определения программы, которая блокирует файл 3. функция Unlock(AFileName:string) для разблокировки заблокированного файла

    Delphi
    Системное программирование14 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Простая программа для конвертации данных

    $50

    Имеется 10 email адресов (все на GMX сервере). Каждый email отвечает за 1 ebay аккаунт. На email постоянно приходят письма о моих покупках через ebay. Нужна программа для автоматической конвертации содержимого email (номер товара, описание товара, ...

    Прикладное ПО19 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Изготовление портала для скейтеров с картами мест

    $450

    Программирование должно быть на PHP/MySQL. Сайт должен создавать активный, динамичный и позитивный вид. Очень важна ясная и легкая навигация. Дизайн и функциональность должны хорошо сочитаться. - Функции обзора и сортировки - Функции оценки и комментирования - Нужно встроить карты ...

    PHPMySQLHTMLCSS
    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Изготовление 2х сайтов на flash

    $150

    Необходимо изготовить 2 динамических (в смысле с использованием анимации) сайта на flash. Templates уже есть, тексты и картинки будут предоставлены. Картинки должны будут соответственно подогнаны под сайты. Каждый сайт включает в себя макс. 4-5 главных страниц и ...

    Веб-программирование23 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Изменение/новые функции для OSCommerce магазина

    $650

    Есть магазин основанный на OSCommerce. Магазин на двух языках (немецкий и английский), дизайн уже есть. Backend работает под "Vista Nova Platin Edition RC2". Необходмы следующие изменения: * изменение шрифта и цвета * исправить ошибку в продукт-Popup окне (окно ...

    HTML
    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад