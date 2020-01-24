⚡Удобные сайты с дизайном на любой вкус⚡
♣ Обо мне:
Меня зовут Артур. Я живу в Москве. За плечами много часов практики и обучения профессии веб-программист. В приоритете создание удобных адаптивных сайтов: лендингов , магазинов, сайтов компаний. Берусь за работу ответственно и выполняю её в срок.
☯ Технологии с которыми работаю:
- Языки веба: HTML, Css, Scss, Js, PHP
- Js библиотеки: React + Redux
- React фреймворк: Next.js
- CSS фреймворки: Bootstrap, Materialize
- База данных: MongoDB
- CMS: Wordpress
- Design tools: Figma
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Верстка сайта94 просмотра
- Интернет магазин доставки еды74 просмотра
- Новостной сайт64 просмотра
- Todo manager using React + Redux and localstorage108 просмотров
- Верстка сайта компании90 просмотров
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
4 года назад
Артур великолепно выполнил свою работу! Подошёл к исполнению заказа ответственно и сдал его всрок. Рекомендую!👍
Ответный отзыв
Лёгок в общении, корректно ставит задачи. Рекомендую!