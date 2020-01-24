⚡Удобные сайты с дизайном на любой вкус⚡

♣ Обо мне:

Меня зовут Артур. Я живу в Москве. За плечами много часов практики и обучения профессии веб-программист. В приоритете создание удобных адаптивных сайтов: лендингов , магазинов, сайтов компаний. Берусь за работу ответственно и выполняю её в срок.

☯ Технологии с которыми работаю:

- Языки веба: HTML, Css, Scss, Js, PHP

- Js библиотеки: React + Redux

- React фреймворк: Next.js

- CSS фреймворки: Bootstrap, Materialize

- База данных: MongoDB

- CMS: Wordpress

- Design tools: Figma