agarkam

Артур Агаджанян agarkam

 
25 летРоссия/Москва
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
&#9889;Удобные сайты с дизайном на любой вкус&#9889;

♣ Обо мне:

Меня зовут Артур. Я живу в Москве. За плечами много часов практики и обучения профессии веб-программист. В приоритете создание удобных адаптивных сайтов: лендингов , магазинов, сайтов компаний. Берусь за работу ответственно и выполняю её в срок. 

  

☯ Технологии с которыми работаю:

- Языки веба: HTML, Css, Scss, Js, PHP

- Js библиотеки: React + Redux

- React фреймворк: Next.js

- CSS фреймворки: Bootstrap, Materialize

- База данных: MongoDB

- CMS: Wordpress

- Design tools: Figma

PHPJavascriptWordPressMongoDBHTMLCSSBootstrapFigmaSCSSNext.jsReact.jsRedux
Портфолио
Отзывы заказчиков
v__danil
33 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$1
10 баллов
4 года назад
Адаптивная верстка сайта Компании
Артур великолепно выполнил свою работу! Подошёл к исполнению заказа ответственно и сдал его всрок. Рекомендую!👍
Лёгок в общении, корректно ставит задачи. Рекомендую!
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