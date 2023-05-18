Алексей Глебов aglebov_profiaglebov_profi
26 летГрузия/Тбилиси
год на фриланс-бирже
Был
7 месяцев назад
Разработчик
Я - IT-специалист с 5-тилетнем стажем разработчики программного обеспечения.
В основном делал и внедрял решения, основанные на REST API в крупных банках.
Имею опыт программирования на JavaScript, Python, Golang, Си / С++, IBM RPG.
Помимо программирования занимался составлением Swagger-контрактов, проработкой требований к интеграциям, разворачиванием и настройкой контейнеризированных серверов (docker).
Системное программирование
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
#126
Прикладное ПО
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
#318
Веб-программирование
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
#1896