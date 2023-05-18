Разработчик

Я - IT-специалист с 5-тилетнем стажем разработчики программного обеспечения.

В основном делал и внедрял решения, основанные на REST API в крупных банках.

Имею опыт программирования на JavaScript, Python, Golang, Си / С++, IBM RPG.

Помимо программирования занимался составлением Swagger-контрактов, проработкой требований к интеграциям, разворачиванием и настройкой контейнеризированных серверов (docker).