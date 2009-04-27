О себе

Здравствуйте! Меня зовут Юрий. Я проживаю в г.Юрга, Кемеровской области.

Занимаюсь дизайном уже около 6 лет. Долгое время работал в рекламно-производственном центре, поэтому все мои работы остались там. К сожалению, в портфолио вошли только те, что остались на моем компьютере и те, что разрабатываются мною сейчас.

Люблю свою работу, поэтому подхожу к ней ответственно, учитывая все пожелания заказчика! Если берусь за дело -то довожу его до конца, выкладываясь на все 100 %.

Отличное знание дизайнерских программ и программ по web-программированию.

Буду рад с Вами сотрудничать!