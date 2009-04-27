agrafstudio

Studio agrafstudio

 
42 года
16 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
О себе

Здравствуйте! Меня зовут Юрий. Я проживаю в г.Юрга, Кемеровской области.

Занимаюсь дизайном уже около 6 лет. Долгое время работал в рекламно-производственном центре, поэтому все мои работы остались там. К сожалению, в портфолио вошли только те, что остались на моем компьютере и те, что разрабатываются мною сейчас.

Люблю свою работу, поэтому подхожу к ней ответственно, учитывая все пожелания заказчика! Если берусь за дело -то довожу его до конца, выкладываясь на все 100 %.

Отличное знание дизайнерских программ и программ по web-программированию.

Буду рад с Вами сотрудничать!

Портфолио

Отзывы заказчиков

alexdburn
39 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
$80
10 баллов
16 лет назад
Флеш cайт
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
alexdburn
39 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
$20
10 баллов
16 лет назад
Дизайн пластиковых карт
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!