О себе
Здравствуйте! Меня зовут Юрий. Я проживаю в г.Юрга, Кемеровской области.
Занимаюсь дизайном уже около 6 лет. Долгое время работал в рекламно-производственном центре, поэтому все мои работы остались там. К сожалению, в портфолио вошли только те, что остались на моем компьютере и те, что разрабатываются мною сейчас.
Люблю свою работу, поэтому подхожу к ней ответственно, учитывая все пожелания заказчика! Если берусь за дело -то довожу его до конца, выкладываясь на все 100 %.
Отличное знание дизайнерских программ и программ по web-программированию.
Буду рад с Вами сотрудничать!
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Дисконтные карты323 просмотра
- Визитка на юридическую тематику607 просмотров
- Визитки322 просмотра
- Несколько вариантов визиток на тему астрологии324 просмотра
Отзывы заказчиков
$80
10 баллов
16 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$20
10 баллов
16 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!