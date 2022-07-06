UI/UX Designer
Образование:
1. Обучение на специальности "Психология" (2017-2021гг)
2. Окончила курсы "UX/UI Beginner & Figma Basics" (2022г)
Личные качества:
- Коммуникативные навыки: постановка задач, исполнительность, ответственность, качество работ
- Организованность, довожу начатое до конца, внимание к деталям
- Креативность, самоорганизованность, креативность
- Люблю саморазвиваться, получать новые знания и знакомства, стрессоустойчива, с чувством юмора. Быстро обучаюсь новому
Мои работы находятся на Behance под именем: Екатерина Ахтырская
Портфолио
- LabelComfort13 просмотров
- CoffeeTree14 просмотров
- FitnessFood15 просмотров
- Miracle16 просмотров