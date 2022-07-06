UI/UX Designer

Образование:

1. Обучение на специальности "Психология" (2017-2021гг)

2. Окончила курсы "UX/UI Beginner & Figma Basics" (2022г)

Личные качества:

- Коммуникативные навыки: постановка задач, исполнительность, ответственность, качество работ

- Организованность, довожу начатое до конца, внимание к деталям

- Креативность, самоорганизованность, креативность

- Люблю саморазвиваться, получать новые знания и знакомства, стрессоустойчива, с чувством юмора. Быстро обучаюсь новому

Мои работы находятся на Behance под именем: Екатерина Ахтырская