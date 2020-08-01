aidana_zhaksylyk

SMM-специалист

Добрый день! Меня зовут Жаксылык Айдана, мне 23 года. Имею 2-х летний опыт в сфере SMM.

Умею:

1) Создавать контент-планы для социальных сетей.

2) Создавать публикации (фото-контент, видео-контент).

3) Писать грамотные и структурированные посты, рекламные текста.

4) Создавать привлекательные презентации.

5) Генерировать идеи.

6) Создавать анимированные stories.

7) Настраивать таргетированную рекламу.

8) Настраивать контекстную рекламу в сервисах Google Adwords, Яндекс Директ.

9) Монтировать видео качественно и быстро.

Выполняю работу в срок, качественно и на совесть