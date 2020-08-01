aidana_zhaksylyk

Айдана aidana_zhaksylykaidana_zhaksylyk
27 летКазахстан/Кызылорда
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
SMM-специалист
Добрый день! Меня зовут Жаксылык Айдана, мне 23 года. Имею 2-х летний опыт в сфере SMM.
Умею:
1) Создавать контент-планы для социальных сетей.
2) Создавать публикации (фото-контент, видео-контент).
3) Писать грамотные и структурированные посты, рекламные текста.
4) Создавать привлекательные презентации.
5) Генерировать идеи.
6) Создавать анимированные stories.
7) Настраивать таргетированную рекламу.
8) Настраивать контекстную рекламу в сервисах Google Adwords, Яндекс Директ.
9) Монтировать видео качественно и быстро.
Выполняю работу в срок, качественно и на совесть