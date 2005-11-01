НАЧИНАЮЩИЙ WEB-РАЗРАБОТЧИК

Всех приветствую, ыбла бы рада если откликнитесть мне. Мне 16 лет и я вот вот начинаю работать. Я умею сделать верстки сайтов с помощью html, css, JavaScript и React. Можете мне доверять. У меня очень много креатива и идей чтобы ваш сайт был чудесным! У меня в портфолио есть несколько работ которых я создала , однако они все любительские что я сделала ради как бы хобби или можно сказать для тренировки и развития.