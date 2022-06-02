Фрилансер

Привет! Меня зовут АйгульЯ руководитель IT проектов, технический специалист, архитектор воронок продажСтаж более 12 лет в лучших IT компаниях города Нур-Султан в качестве главного специалиста, аналитика, руководителя проектов основными задачами которых является разработка, внедрение и сопровождение информационных систем.Образование: Магистр информационных систем.Работаю 1 год на фрилансе и технически запускаю экспертам онлайн-школы, курсы на GetCourse/Tilda, выстраиваю все этапы создания и внедрения воронок продаж в онлайн, продвижения проектов на рынке.Вы можете рассчитывать на высокий уровень качества продуктов, которые я создаю для вас.

Буду рада сотрудничать!