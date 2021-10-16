ainafomicheva17

Арина Фомичева ainafomicheva17

 
22 годаРоссия/Санкт-Петербург
4 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Веб и графический дизайнер

Я очень душевный и ответственный дизайнер с опытом работы больше года. Работаю без суеты, всё сдаю вовремя и почти всегда без правок. Для меня работа - это наслаждение процессом, который влечет за собой результат и довольных заказчиков.

Я нахожу подход к каждому клиенту и проекту. Отдаюсь вам полностью на время работы. Переживаю и радуюсь вместе с вами. Я уверена, мы сработаемся.

Я работала с онлайн-школами, блогерами, предпринимателями, бизнесами. Привожу клиентов и повышаю конверсию продающими сайтами.

Мои услуги:

  • дизайн сайта, фирменный стиль
  • верстка сайта на Тильде  (с адаптивом под моб.устройства)
  • анимация на сайте, работа с кодами
  • настройка личного кабинета,  CRM системы и безопасности сайта
  • подключение оплаты (яндекс.кассы)
  • настройка рассылок
А также:

  • дизайн гайдов, чек-листов, руководств, pdf-файлов
  • дизайн планеров, трекеров
  • оформление телеграм-каналов, инстаграм-аккаунтов
  • дизайн презентаций для вебинаров, курсов, офлайн-мероприятий
  • дизайн полиграфии и подготовка продукции к печати
Для связи:

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