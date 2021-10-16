Веб и графический дизайнер

Я очень душевный и ответственный дизайнер с опытом работы больше года. Работаю без суеты, всё сдаю вовремя и почти всегда без правок. Для меня работа - это наслаждение процессом, который влечет за собой результат и довольных заказчиков.

Я нахожу подход к каждому клиенту и проекту. Отдаюсь вам полностью на время работы. Переживаю и радуюсь вместе с вами. Я уверена, мы сработаемся.

Я работала с онлайн-школами, блогерами, предпринимателями, бизнесами. Привожу клиентов и повышаю конверсию продающими сайтами.

Мои услуги:

дизайн сайта, фирменный стиль

верстка сайта на Тильде (с адаптивом под моб.устройства)

анимация на сайте, работа с кодами

настройка личного кабинета, CRM системы и безопасности сайта

подключение оплаты (яндекс.кассы)

настройка рассылок

дизайн гайдов, чек-листов, руководств, pdf-файлов

дизайн планеров, трекеров

оформление телеграм-каналов, инстаграм-аккаунтов

дизайн презентаций для вебинаров, курсов, офлайн-мероприятий

дизайн полиграфии и подготовка продукции к печати

Для связи: