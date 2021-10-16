Арина Фомичева ainafomicheva17ainafomicheva17
22 годаРоссия/Санкт-Петербург
4 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Веб и графический дизайнер
Я очень душевный и ответственный дизайнер с опытом работы больше года. Работаю без суеты, всё сдаю вовремя и почти всегда без правок. Для меня работа - это наслаждение процессом, который влечет за собой результат и довольных заказчиков.
Я нахожу подход к каждому клиенту и проекту. Отдаюсь вам полностью на время работы. Переживаю и радуюсь вместе с вами. Я уверена, мы сработаемся.
Я работала с онлайн-школами, блогерами, предпринимателями, бизнесами. Привожу клиентов и повышаю конверсию продающими сайтами.
Мои услуги:
- дизайн сайта, фирменный стиль
- верстка сайта на Тильде (с адаптивом под моб.устройства)
- анимация на сайте, работа с кодами
- настройка личного кабинета, CRM системы и безопасности сайта
- подключение оплаты (яндекс.кассы)
- настройка рассылок
- дизайн гайдов, чек-листов, руководств, pdf-файлов
- дизайн планеров, трекеров
- оформление телеграм-каналов, инстаграм-аккаунтов
- дизайн презентаций для вебинаров, курсов, офлайн-мероприятий
- дизайн полиграфии и подготовка продукции к печати
- Телеграм @arinafomii
- Почта [email protected]
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Презентация для онлайн-вебинара46 просмотров
- Дизайн сайта косметики43 просмотра
- Сайт конного клуба47 просмотров
- Сайт-портфолио на Тильде43 просмотра