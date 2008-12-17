airog

Игорь Ранюк airog

 
48 летУкраина/Херсон
15 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
C++ c 1992, C# с 2004, MS Access с 1998, MS SQL, PostgreSQL, MySQL
MySQLPostgreSQLSQL
Портфолио
Отзывы заказчиков
LiderJob
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$35
10 баллов
15 лет назад
2 программы на Фортране
3-тий проект подряд показывает отличное качество программирования. Добросовестно относится к выполнению поставленной задачи. Буду и дальше продолжать сотрудничество
Уже выполнил несколько закзазов. Отличный заказчик, всегда на связи и оплата вовремя!
Ответный отзыв
LiderJob
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$150
10 баллов
15 лет назад
Написать игру нарды на Prolog 5.2
Второй раз сотрудничаю с Игорем и не пожалел. Все здорово. ВСЕГДА на связи. СПАСИБО
Отличный заказчик и цены отличные, главное что не обманывает!
Ответный отзыв
LiderJob
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
15 лет назад
Программа на СИ++
Второй раз сотрудничаем. Очень доволен. Рекомендую. СПАСИБО
Отличный заказщик, задания дает понятные с примерами, оплату производит сразу после проверки выполненной работы. Если планируете с ним сотрудничать, то не опасайтесь - не обманет.
Ответный отзыв
Прикладное ПО
2 отзыва
от $100
#89
Системное программирование
нет отзывов
от $100
#652
Базы данных
нет отзывов
от $100
#967