airsoft216

Я - ваш личный фрилансер!

Добрый день.

Меня зовут Ростислав, и я ваш лучший помощник в любом заданном деле.

Работаю с текстовыми документами, занимаюсь веб-дизайном и разработкой сайтов.

Владею английским и французским языком.

Изучаю польский язык.

Пишу статьи по заданной теме. Проверяю тексты на уникальность.

Создаю и провожу тестирования на различные темы.

Являюсь активным пользователем социальных сетей, веду инстаграмм, развиваю так же новую отрасль для себя , как блогерство.

Работаю только на качество.

Буду рад сотрудничеству!