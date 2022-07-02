airsoft216

Я - ваш личный фрилансер!
Добрый день.
Меня зовут Ростислав, и я ваш лучший помощник в любом заданном деле.
Работаю с текстовыми документами, занимаюсь веб-дизайном и разработкой сайтов.
Владею английским и французским языком.
Изучаю польский язык.
Пишу статьи по заданной теме. Проверяю тексты на уникальность.
Создаю и провожу тестирования на различные темы.
Являюсь активным пользователем социальных сетей, веду инстаграмм, развиваю так же новую отрасль для себя , как блогерство.
Работаю только на качество.
Буду рад сотрудничеству!