Web-design
Предлагаю свои услуги по созданию:
Одностраничный сайт (Landing page) под ключ
Сайт визитка
Блог
- Любая тематика и направление
- Конверсионные и адаптивные сайты
- Информативные и удобные с точками захвата
- Работа выполняется быстро и качественно
Ответственно подхожу к каждому проекту и делаю его максимально прибыльным. С вами на
связи 24/7, учитываю все ваши пожелания по сайту, а также даю
профессиональную консультацию. Сайт делается с индивидуальным дизайном.
Но есть возможность сделать шаблонный сайт, его цена будет 7 000 р.
Также проконсультирую по дальнейшему продвижению сайта.
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