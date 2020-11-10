Web-design

Предлагаю свои услуги по созданию:

Одностраничный сайт (Landing page) под ключ

Сайт визитка

Блог

- Любая тематика и направление

- Конверсионные и адаптивные сайты

- Информативные и удобные с точками захвата

- Работа выполняется быстро и качественно

Ответственно подхожу к каждому проекту и делаю его максимально прибыльным. С вами на

связи 24/7, учитываю все ваши пожелания по сайту, а также даю

профессиональную консультацию. Сайт делается с индивидуальным дизайном.

Но есть возможность сделать шаблонный сайт, его цена будет 7 000 р.

Также проконсультирую по дальнейшему продвижению сайта.