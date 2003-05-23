Верстка сайтов с чистым валидным кодом. HTML, CSS, SCSS, GULP, БЭМ, ЧИСТЫЙ JS, JQUERY.
Качественная верстка и только в срок!
Моя цель - чтобы клиент остался доволен!
Работая со мной вы экономите:
- Деньги. Качественно делаю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что экономит ваш бюджет и не требует дополнительных затрат на разработку мобильных версий дизайна.
- Нервы. Просьбы пожелания и доработки уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!
2. Не беру предоплату
3. Не нарушаю сроки
4. Всегда на связи
Род занятий:
1. Кроссбраузерная, адаптивная, валидная верстка. Чистый и понятный код!
2. Верстаю из Figma.
3. Правки к готовой верстке.
Технологии:
1. HTML (HTML5), CSS (CSS3), jQuery, SASS, Flexbox, БЭМ.
Связь со мной:
1. Telegram - https://t.me/adik2323
2. Gmail - [email protected].
Примеры моих работ.
1. https://aitbaevv1.github.io/phone/
2. https://aitbaevv1.github.io/light/
3. https://aitbaevv1.github.io/Join-Gambling/
4. https://aitbaevv1.github.io/Laboratory/
5. https://aitbaevv1.github.io/EvroSid/
Еще работы вы можете посмотреть на моей странице портфолио - Портфолио фрилансера aitbaevv1 | Биржа фриланса Weblancer
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