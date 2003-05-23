Верстальщик - HTML, CSS, JS.

Верстка сайтов с чистым валидным кодом. HTML, CSS, SCSS, GULP, БЭМ, ЧИСТЫЙ JS, JQUERY.

Качественная верстка и только в срок!

Моя цель - чтобы клиент остался доволен!

Работая со мной вы экономите:

Деньги. Качественно делаю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что экономит ваш бюджет и не требует дополнительных затрат на разработку мобильных версий дизайна.

Нервы. Просьбы пожелания и доработки уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!

1. Всегда довожу дело до конца

2. Не беру предоплату

3. Не нарушаю сроки

4. Всегда на связи

Род занятий:

1. Кроссбраузерная, адаптивная, валидная верстка. Чистый и понятный код!

2. Верстаю из Figma.

3. Правки к готовой верстке.

Технологии:

1. HTML (HTML5), CSS (CSS3), jQuery, SASS, Flexbox, БЭМ.

Связь со мной:

1. Telegram - https://t.me/adik2323

2. Gmail - [email protected].

Примеры моих работ.

1. https://aitbaevv1.github.io/phone/

2. https://aitbaevv1.github.io/light/

3. https://aitbaevv1.github.io/Join-Gambling/

4. https://aitbaevv1.github.io/Laboratory/

5. https://aitbaevv1.github.io/EvroSid/

Еще работы вы можете посмотреть на моей странице портфолио - Портфолио фрилансера aitbaevv1 | Биржа фриланса Weblancer